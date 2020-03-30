Бугульма, Татария, , 19:44 — REGNUM Жителя Бугульмы (Татария) оштрафовали за публикацию в социальных сетях недостоверной информации о заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает пресс-служба МВД по Татарии.

Полиция установила, что 20-летний житель Бугульмы в комментариях под одной из записей в социальных сетях написал, что в Бугульме якобы уже восемь заболевших коронавирусной инфекцией.

Но эта информация не соответствует действительности. В итоге на молодого человека был составлен административный протокол и суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей.