Рим, , 19:42 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 30 марта, от коронавируса в Италии умер 11 591 человек, за последние сутки показатель увеличился на 812, сообщил журналистам глава национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Выздоровели 14 620 человек, за день этот показатель увеличился на 1590.

Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 1648, без учета выздоровевших и погибших этот показатель за всё время эпидемии составляет 75 528 (с учетом выздоровевших и погибших — 101 739).