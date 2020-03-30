Севастополь, 30 марта 2020, 19:44 — REGNUM В Севастополе могут ввести специальные пропуски для граждан, которые дадут право покидать дом, если значительная часть населения пренебрегает карантином и режимом самоизоляции. Об этом 30 марта заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, главная задача властей — не допустить массового распространения коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму более 2,8 тысячи граждан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. В республике выявлено 15 случаев заражения COVID-19, ещё пять в Севастополе.
Читайте ранее в этом сюжете: Крымские медучреждения закупают маски и защитные костюмы