Севастополь, , 19:44 — REGNUM В Севастополе могут ввести специальные пропуски для граждан, которые дадут право покидать дом, если значительная часть населения пренебрегает карантином и режимом самоизоляции. Об этом 30 марта заявил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Мэр Москвы выпустил указ, где всем гражданам на предстоящей карантинной неделе запрещено без особого пропуска выходить из дома. Если обстановка в городе, будет такой же беззаботной, как в эти выходные, когда десятки людей вышли гулять в парки, на набережные и так далее, то, наверное, придётся применять и такие меры», — цитирует чиновника « Новый Севастополь ».

По словам Развожаева, главная задача властей — не допустить массового распространения коронавируса.

«Но если будут одновременно десятки заболевших, то нам будет очень непросто справиться. Поэтому призываю всех действительно прислушаться к рекомендациям оставаться дома», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму более 2,8 тысячи граждан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом. В республике выявлено 15 случаев заражения COVID-19, ещё пять в Севастополе.

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