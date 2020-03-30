Тула, , 19:41 — REGNUM Двое из пациентов, госпитализированных с коронавирусом в Тульской области, выписаны из больниц. Об этом сообщил 30 марта министр здравоохранения региона Алексей Эрк на заседании оперативной группы по борьбе с распространением инфекции.

«Два жителя региона с коронавирусом полностью выздоровели и выписаны из медицинских учреждений», — приводит его слова пресс-служба правительства Тульской области.

Ранее на территории региона было лабораторно подтверждено 12 случаев заболевания коронавирусом.

В ходе заседания было объявлено, что на карантине в настоящее время находятся 1975 человек, более чем у 1000 жителей по истечении срока карантина заболевание не подтвердилось.

Сообщается также, что в инфекционных отделениях больниц Тульской области находятся под наблюдением 37 человек с признаками ОРВИ. Состояние всех пациентов медики оценивают как стабильное. Отмечается, что тяжёлых форм течения болезни ни у кого не наблюдается, необходимости в искусственной вентиляции легких или другой респираторной поддержки нет.

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