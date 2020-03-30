Курск, , 19:36 — REGNUM В Курской области запрет на работу объектов розничной торговли и сферы услуг продлится до 12 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Запрет не действует только на аптеки и магазины, реализующих продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Прекращена деятельность салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат, предприятий общественного питания. Введен запрет на курение кальянов в общественных местах. Приостановлено оказание стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи.

Контроль за соблюдением ограничений ведут Роспотребнадзор, региональный комитет по культуре, комитет промышленности, торговли и предпринимательства и органы местного самоуправления.

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