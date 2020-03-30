Курган, , 19:32 — REGNUM Власти Курганской области предупреждают земляков о штрафах за появление детей в местах массового скопления людей без сопровождения родителей в период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Зауралье.

В случае появления несовершеннолетних за пределами дома без сопровождения законных представителей во время карантинных каникул, взрослые будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

Напомним, в Курганской области нет больных с COVID-19. Девочка, которая приехала с коронавирусной инфекцией из Испании, вылечилась и выписана из медучреждения 30 марта.