Магас, , 19:30 — REGNUM В Ингушетии выявлен местный житель с подозрением на заражение коронавирусом. Это первый случай в республике, сообщили в региональном оперативном штабе.

Положительную реакцию показали тесты пациента на наличие коронавирусной инфекции, сделанные в Ингушетии. В настоящее время они направлены на перепроверку в Москву. Результаты поступят в течение ближайших дней, сообщили 30 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Пока же пациент с подозрением на заболевание изолирован в медучреждение. Так же поступили и с его ближайшим кругом родных. Остальные контактировавшие с ним помещены под режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор Ингушетия вместе с Северной Осетией и Карачаево-Черкесией были единственными субъектами в Северо-Кавказском федеральном округе, где не было выявлено случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.