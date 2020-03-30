Бразилиа, , 19:46 — REGNUM До 15 084 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Южной Америке. Такие данные 30 марта получены из информации министерств здравоохранения стран континета.

Количество погибших от последствий заражения COVID-19 на сегодняшний день составляет 352 человека, это в восемь раз больше, чем неделю назад, по данным на 22 марта.

По количеству заражённых коронавирусом в Южной Америке лидируют Бразилия, здесь 4256 заразились, 136 погибли, Чили, где 2449 заразились, восемь умерло, 156 вылечились и Эквадор 1924 заразились и 58 скончались.

Резкий рост по количеству выявленных случаев заражения произошёл в Мексике и Панаме. В Мексике за неделю число заражённых возросло на 772 случая и достигло 993 человек, погибли 20 человек. В Панаме за неделю количество подтверждённых случаев инфицирования возросло с 245 до 989, скончались 24 человека.

Единственная страна на континенте, где не зарегистрировано ни одного случая смерти от последствий коронавируса — это Сальвадор, закрывший свои границы одним из первых. Здесь выявлено 30 случаев заражения COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее количество заражённых в мире превысило 700 тысяч человек.

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