Чебоксары, , 19:26 — REGNUM В Чувашии и Ульяновской области усилены меры безопасности: с 31 марта по 5 апреля в регионах будет действовать режим самоизоляции для всех. Соответствующие изменения в указы внесли руководители субъектов Олег Николаев и Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В регионах использован московский сценарий самоизоляции.

Жителям Чувашии в течение недели предписано ограничить поездки, воздержаться от посещения религиозных объектов, соблюдать дистанцию до других граждан (не менее 1,5 метра), «ограничить перемещение несовершеннолетних за пределы территорий населенных пунктов, в которых они живут».

Кроме того, жителям предписано не покидать дома и квартиры — за исключением выхода на работу, магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула собак, а также при необходимости получения экстренной медицинской помощи. Аналогичные меры будут действовать с 31 марта в Ульяновской области.

«Речь идёт о жизни и здоровье людей. Мы не только не намерены ослаблять меры изоляции, но и будем вводить дополнительные меры, позволяющие ограничить массовое скопление людей», — заявил ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 марта в Чувашии медицинское обследование прошли 1333 человека, под медицинским наблюдением остаются 884 человека. В Ульяновской области медосмотр прошли 1054 человека, вернувшихся из-за границы, на учёте остаются 654 человека. В Чувашии и Ульяновской области подтверждено по одному случаю коронавируса,

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