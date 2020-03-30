Курск, , 19:18 — REGNUM Жителям Курской области с 30 марта разрешено покидать место проживания только в самом необходимом случае. Как сообщило ИА REGNUM, соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Старовойт.

Выходить из дома можно только для получения экстренной медицинской помощи, покупки товаров первой необходимости и выгула домашних животных. Покидать место проживания также можно курянам, которые продолжают работать. Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов и работу других ведомств, направленных на защиту жизни и здоровья граждан.

В общественных местах и общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра, исключение составляют только такси. Приостановлено предоставление госуслуг в помещениях органов власти, включая МФЦ, если эти услуги можно оказать в электронном виде. В противном случае услуги оказываются только по предварительной записи.

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