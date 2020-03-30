Грозный, , 19:14 — REGNUM Появление на улицах и дорогах Чечни патрулей с отрезками полипропиленовых труб — не что иное как шутка. Кто-то снял это видео, чтобы повеселить население, поднять настроение. Об этом заявил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

По его словам, на видео, которое распространили в соцсетях под названием «Джедаи появились в Грозном», вовсе не силовики.

«Где вы увидели представителей правоохранительных органов? На этом видео нет никаких блях, никаких номеров машин», — цитирует чеченского министра издание «Подъём».

По словам Умарова, видео снято, чтобы «поднять настроение дисциплинированным жителям Чечни, которые находятся в своих домах». Кроме того, никаких указаний об использовании в работе правоохранительных органов силовых методов власти Чечни не отдавали, подчеркнул глава миннаца.

Напомним, в соцсети появилось видео, на котором группа молодых людей, одетых в черную форму, разгуливают по пустынным улицам Чечни с отрезками белых полипропиленовых труб, якобы заставляя прохожих прятаться по домам в целях соблюдения режима изоляции в условиях распространения коронавируса.