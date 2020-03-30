Москва, , 19:13 — REGNUM Руководство СИЗО Москвы ввела запрет на посещение арестованных лиц адвокатами по причине угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова.

«В связи с коронавирусом московские изоляторы перешли на казарменный режим», — сказал Мельников.

По его словам, сотрудники будут работать посменно в течение 14 суток. Помимо ограничений для адвокатов, под запрет попали и свидания между заключёнными и их посетителями.