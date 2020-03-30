Москва, , 19:00 — REGNUM Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с проcьбой разрешить адвокатам беспрепятственно передвигаться по городу в условиях карантина, сообщает пресс-служба организации.

В обращении ФПА РФ отмечается, что, поскольку суды продолжают рассматривать неотложные уголовные (административные) дела, адвокатам необходимо предоставить свободу перемещения по территории Москвы.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин с 30 марта объявил всеобщий карантин в Москве вне зависимости от возраста без веской причины передвигаться по городу нельзя.