Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Еще несколько городов и деревень Ленобласти помимо Мурино закрывают на карантин с 31 марта. Об этом сообщают в администрации региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Закрыты на въезд и выезд будут все населенные пункты, где есть подтвержденные случаи заболевания коронавирусом либо в стационарах которых находятся заболевшие.

Речь идет о Кингисеппе, о деревнях Янино и Энколово Всеволожского района, деревне Глинка Тосненского района.

Кроме того, ограничивается посещение Гатчины и Волхова, где в больницах находятся носители вируса, не являющиеся жителями Ленобласти, а также деревни Перово Выборгского района и сам город Выборг, откуда госпитализированы возможные носители коронавируса. Их тесты будут готовы завтра.

Кроме того, как предупредил губернатор Александр Дрозденко, власти готовы закрыть и Сертолово, если у пациентки оттуда подтвердится коронавирус.

Въезд и выезд из этих населенных пунктов возможен только при наличии документальных оснований — на работу или по неотложным делам. Всех граждан просят иметь паспорт при любом выходе на улицу и соблюдать режим самоизоляции.

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