Москва, , 18:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва на военную службу. Документ размещён 30 марта на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет… в количестве 135 000 человек», — говорится в тексте указа.

Напомним, ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что весенний призыв на военную службу не будет откладываться в связи с пандемией коронавируса.

Предполагается, что перед отправкой к месту службы молодых людей будут проверять на наличие инфекции. По прибытии в войсковую часть для прохождения службы призывники также будут помещаться на 14-дневный карантин.