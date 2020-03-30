Волгоград, , 18:57 — REGNUM Дополнительные ограничительные меры ввёл оперативный штаб на территории Волгоградской области. Об этом стало известно 30 марта. Всем жителям региона рекомендован режим самоизоляции.

Волгоградская область ввела ограничения, последовав примеру других субъектов РФ. Так, с 1 апреля временно прекращаются все регулярные межмуниципальные перевозки на междугородних автобусах и электричках. Кроме того в Волгограде и Волжском приостанавливается движение общественного городского электротранспорта (включая электрички), автобусов и маршруток, а также речных трамвайчиков. Для сотрудников учреждений и предприятий этих городов, где невозможно организовать работу в дистанционном режиме, будут организованы специальные маршруты в утренние и вечерние часы.

Региональные власти заявляют, что ситуация по коронавирусу контролируемая. Продолжается плановая работа в режиме готовности. Под наблюдением на дому и в стационарах находятся 2 707 человек.