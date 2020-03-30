Москва, , 18:54 — REGNUM Решение о введении режима самоизоляции — абсолютно правильные и разумные меры, принятые в интересах жителей Москвы, считает экс-заместитель генерального прокурора РФ, заслуженный юрист РФ, генерал-полковник Владимир Зубрин. Об этом он заявил ИА REGNUM 30 марта, комментируя ограничительные меры, введенные Сергеем Собяниным в Москве с 30 марта.

«Как законопослушный гражданин, я эти меры безусловно соблюдаю. Как юрист могу отметить, что вчерашний указ мэра Москвы — юридически чистый. Всё, что там перечислено, входит в полномочия мэра», — отметил Зубрин.

«Многие обратили внимание, что режим самоизоляции введён, а санкции за его нарушение не прописаны. Это как раз потому, что вопрос санкций — полномочия парламента, поэтому мэр издал документ сугубо в рамках своих полномочий», — добавил юрист.