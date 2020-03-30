Москва, , 18:50 — REGNUM Работа объектов общественного питания на вокзалах, станциях и остановочных пунктах сети российских железных дорог временно приостановлена в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает 30 марта пресс-служба РЖД.

Как уточняется, ограничения распространяются на рестораны, кафе, столовые и другие заведения общепита. Исключение предусмотрено только для объектов, осуществляющих доставку еды и обслуживание клиентов питанием на вынос.

Кроме этого, по информации пресс-службы, на вокзалах, станциях и остановочных пунктах временно приостанавливается торговля непродовольственными товарами, за исключением тех, которые входят в утверждённый правительством перечень товаров первой необходимости.

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