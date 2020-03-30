Тула, , 18:45 — REGNUM Быть готовыми к любому развитию ситуации и при необходимости вводить дополнительные ограничения поручил правительству Тульской области губернатор Алексей Дюмин. Об этом 30 марта сообщили в управлении пресс-службы областного правительства.

«Прошу отнестись к рекомендациям и ограничительным мерам максимально серьёзно и ответственно. Призываю всех до 5 апреля побыть дома. Свести к минимуму прямые контакты с другими людьми. Не надо воспринимать эту нерабочую неделю как возможность сходить в гости и встретиться с друзьями или родственниками. Это время можно использовать, чтобы заняться домашними делами, пообщаться с семьей или просто выспаться», — призвал граждан региона Дюмин.

По последним данным, на территории Тульской области 12 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, на карантине находятся 1975 человек. У более 1000 жителей области срок карантина истек, заболевания не подтвердилось. Под наблюдением в больницах остаются 37 человек с признаками ОРВИ В регионе будут оборудованы 733 инфекционные койки, 190 уже готовы, до 3 апреля будут развернуты еще 204.