Москва, , 18:41 — REGNUM Федеральное агентство по делам молодежи совместно с глобальной платформой для создания и распространения коротких видео Likee запустили флешмоб #МыВместе #ЯОстаюсьДома и призывают всех к самоизоляции.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой важно соблюдать рекомендуемые меры профилактики и ограничить посещение общественных мест. Публикуя видео с хештегами #МыВместе, #ЯОстаюсьДома, участники делятся хорошим настроением и домашними активностями.

Мероприятие проводится в рамках Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе.