Москва, , 18:37 — REGNUM В субботу, 28 марта в Москве стартовал Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Конкурс задуман как онлайн-платформа для образования, развития и коммуникации всех учеников 8−10 классов. Регистрация участников открыта на сайте БольшаяПеремена. онлайн

«Большая перемена» — это не только конкурсные испытания, это сообщество для школьников ВКонтакте, где ежедневно при участи блогеров, звезд и спортсменов проводятся челленджи, конкурсы и марафоны.

Тематические направления конкурса: искусство и творчество («Я творю!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), новые медиа («Расскажи о главном!»), добро («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Первая неделя «Большой перемены» посвящена теме новых медиа («Расскажи о главном!»). В один из дней онлайн-урок ведения интервью для школьников проведет телеведущий Антон Комолов.

30 марта в сообществе «Большая перемена» запущен челлендж #ИнтервьюНаДиване. Челлендж запустила блогер Амина Tenderlybae. Участникам предложено записать на смартфон свое «интервью» и потренировать навыки интервьюера. Приветствуется, если будет записан разговор с пожилыми родственниками, учителями или знакомыми и выложить его в социальных сетях с хештегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване. Лучшие видео будут опубликованы в социальных сетях известных блогеров, победители получат призы конкурса (гаджеты для «медиажурналистики» — селфи палки, наушники,

«Большая перемена» — это всероссийский конкурс для учащихся 8−10 классов. Он задуман как платформа для общения школьников, с помощью которой они смогут получить полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.

Цель конкурса. Ключевая цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

Первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на презентации конкурса отметил, что в настоящее время, несмотря на сложности, с которым столкнулся весь мир, наступает время уникальных возможностей. «Большая перемена» — это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное — верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие — уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое. В «Большой перемене» точно не будет скучно!», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Призы конкурса: 300 победителей (в категории 10 класс) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 учащихся 8−9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек».

Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.

Организаторы конкурса: АНО «Россия — страна возможностей», проект «Проектория», Российской движение школьников.

Партнеры конкурса: Сбербанк России, Mail.ru Group.