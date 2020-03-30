Курск, , 18:36 — REGNUM В Курской области с 30 марта вводится режим всеобщей изоляции. Как сообщил портал «Секунда», соответствующее распоряжение подписал губернатор Роман Старовойт.

По данным на 30 марта, в регионе не было выявлено больных коронавирусом. В областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко на обсервации находится один человек с подозрением на контакт с больным коронавирусом, и 28 пациентов с ОРВИ, которые недавно приехали из-за границы.

Под наблюдением медиков находятся 327 человек, прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и проходящие изоляцию. Медицинское наблюдение снято с 223 человек.

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