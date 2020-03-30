Скопье, , 22:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Северной Македонии 30 марта выпустило сообщение для СМИ, согласно которому за последние сутки в стране было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в стране подтверждено 285 случаев заболевания болезнью, вызванной коронавирусом.

Также в сообщении министерства говорится о том, что 30 марта ещё девять пациентов, у которых был выявлен коронавирус, излечились и были отправлены домой. Теперь число выздоровевших увеличилось до 12.

Семь жителей страны стали жертвами коронавируса.

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