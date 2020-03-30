Москва, , 18:31 — REGNUM Московские следователи проводят проверку по факту размещения в интернете видео-ролика с ложной информацией о коронавирусе, сообщается 30 марта на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

По версии следствия, 26 марта на одном из видеохостингов пользователь разместил видеоролик, содержащий недостоверные сведения об ограничительных мерах на территории Московского региона и средствах их обеспечения.

В данный момент следователи уже установили личность записавшего видеоролик и выясняют все обстоятельства дела.

Главное следственное управление по Москве призывает жителей доверять только официальной информации.