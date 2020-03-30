Архангельск, , 18:26 — REGNUM В Архангельской области введен режим обязательной самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Жителям области предписано не покидать свои дома без уважительных причин. К ним относятся: обращения за экстренной медицинской помощью, поход в ближайший магазин за продуктами питания или в аптеку, вынос мусора и выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Граждане также обязаны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус подтвержден еще у четырех человек. Таким образом, число зараженных выросло до семи.

Добавим, что в режим самоизоляции после Москвы ушли Мурманская, Калининградская и Вологодская области.