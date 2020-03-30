Амстердам, , 18:24 — REGNUM Музей Зингер Ларен в Нидерландах раскроет подробности кражи из музея картины Ван Гога на отдельной пресс-конференции.

Пока известно, что картина «Сад у дома священника в Нюэнене весной» пропала из музея рано утром 30 марта. Полиция уже начала расследование.

Сообщается также, что злоумышленники воспользовались карантином из-за эпидемии коронавируса — в музее нет посетителей и гораздо меньше дежурных сотрудников.

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