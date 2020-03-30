Саранск, , 18:23 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности, которые усилят меря по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

Всем жителям региона рекомендуется не покидать место проживания. Можно выходить из дома лишь за покупками продуктов питания и лекарств, а также для выноса мусора вблизи дома. Также можно выходить в случае нужды в экстренной медицинской помощи, если необходимо идти на работу, также можно выводить домашних животных на расстоянии не далее 100 метров от дома.

В общественных местах, включая транспорт, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, исключение составляет такси.

С 30 марта по 5 апреля будет приостановлено оказание государственных услуг в МФЦ и помещениях органов государственной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее режим самоизоляции в Мордовии планировалось ввести в отношении граждан старше 65 лет. Сейчас аналогичные режимы в Приволжском федеральном округе уже ввели Марий Эл, Саратовская область, а также Татария.

Всего в Поволжье на 30 марта выявлено 98 случаев заражения коронавирусом. Только в Мордовии — трое инфицированных.