Тбилиси, , 18:22 — REGNUM Комендантский час вводится в Грузии с 31 марта, сообщил 30 марта журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

Гахария «С 21:00 до 06:00 (время местное) запрещается передвижение на общественном транспорте и пешком в городах в масштабах страны».

В ряде грузинских городов на фоне пандемии будут установлены блокпосты для контроля за передвижением людей. Это коснётся Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти и Зугдиди.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 31 марта вводится по всей территории страны карантин из-за коронавируса.

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