Москва, , 18:18 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый для всех жителей Москвы, не предусматривает запрета на въезд и выезд из города. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба столицы по борьбе с распространением коронавируса.

«Можно ли приезжать в город? Да, можно. Также можно выехать из Москвы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общественный транспорт столицы также продолжит работать в обычном режиме.

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