Тбилиси, , 18:16 — REGNUM Карантин вводится во всех регионах Грузии с 08:00 (время местное) 31 марта, сообщил 30 марта журналистам грузинский премьер-министр Георгий Гахария.

По словам чиновника, на время карантина запрещено «любое передвижение общественным транспортом». Это касается как движения в городах, так и между городами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Грузии подтверждено 90 случаев инфицирования в вирусом SARS-CoV-2.

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