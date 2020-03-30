Санкт-Петербург, , 18:43 — REGNUM Петербуржцам пенсионного возраста выдадут по 2 тыс. рублей в связи с требованиями не покидать квартир. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пожилым горожанам старше 65 лет будет на карточку переведена дополнительная выплата — две тысячи рублей», — сказал Беглов.

Напомним, похожие меры применили в Москве, где пожилым гражданам выплачивают по 4 тыс. рублей за то, чтобы они находились в самоизоляции из-за коронавируса.

В Петербурге также объявили бесплатным посещение детских садов до 1 июня.