Тверь, , 18:15 — REGNUM Держать на контроле исполнение введенных ограничительных мер поручил главам муниципалитетов Тверской области губернатор Игорь Руденя на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 30 марта. На заседании обсуждались вопросы реализации ограничительных мер на территории региона с 30 марта по 3 апреля.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Эта нерабочая неделя — период профилактики, его нельзя воспринимать как время для увеселительных мероприятий», — напомнил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, в связи с длинными «выходными» на территорию Тверской области приехали жители других регионов, и губернатор поставил задачу усилить меры по обеспечению противопожарной безопасности в муниципальных образованиях.

«Мы сейчас концентрируемся на борьбе с коронавирусной инфекцией, защите людей и поддержке экономики, и вторая часть — это борьба с пожарами, палами травы и их профилактика. Главы муниципалитетов со своими коллегами должны начать активную работу по этому направлению, в том числе обход дачных участков», — сказал губернатор.

Жителей других регионов, которые решили провести период самоизоляции в Тверской области, просят сообщить об этом на «горячую линию» регионального Министерства здравоохранения по телефону 8−800−333−93−72. Просьба относится к гражданам из «группы риска», вернувшимся из-за рубежа и не прошедшим двухнедельной самоизоляции, которые решили провести это время на дачах в Верхневолжье.

В регионе в настоящее время отменены все массовые, культурные, спортивные мероприятия, студенты и школьники переведены на дистанционный режим обучения, приостановлена работа развлекательных заведений и торговых точек, организаций общественного питания. Продолжают работу только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки, все службы жизнеобеспечения. Игорь Руденя поручил главам муниципальных образований взять на личный контроль работу всех служб жизнеобеспечения на местах, сообщили в пресс-службе.

В Тверской области готовы оказывать медицинскую помощь в случае необходимости — ведётся работа по формированию необходимых больничных мест, поставляется дополнительное медицинское оборудование, создан и пополняется необходимый запас средств защиты и лекарств.

На территории региона подтверждено четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, два человека уже выздоровели, 27 марта они выписаны из больницы. Ещё два пациента проходят лечение.