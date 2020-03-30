Тбилиси, , 18:14 — REGNUM Одной из причин введения в Грузии всеобщего карантина стала растущая динамика инфицирования граждан коронавирусом, а также 3 новых случая заражения, происхождения которых специалисты установить не могут. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге 30 марта, где объявил о введении в стране всеобщего карантина.

«Когда первый подобный случай был выявлен в Марнеули, мы приняли чрезвычайные меры и объявили Марнеули и Болниси зоной карантина. Сегодня у нас три таких случая. К сожалению, есть один случай, когда инфицирован работник медицинского сектора. И это вместе со всеми остальными обстоятельствами дает нам возможность сделать шаги по дальнейшему ужесточению действующего режима», — заявил Гахария.

По его словам, в этой глобальной борьбе Грузия может победить не только благодаря героическому 24-часовому труду медиков, государственных ведомств, полиции, но и пониманию и поддержке общества.

«К сожалению, последние визиты в регионы убедили меня, что не все наши граждане осознали тяжесть ситуации и те риски, которые могут угрожать каждому из нас… Несмотря на это, мы стараемся вводить ограничения таким образом, чтобы нанести минимальный ущерб нашей экономике, потому что мы понимаем, что и этот вызов мы преодолеем, выйдем из него побежденными, поэтому должны сохранить нашу экономику», — подчеркнул Гахария.

Как известно, решением правительства Грузии с 08:00 часов 31 марта в стране вводится всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов будет действовать коменданский час.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/#footer, в Грузии выявлено уже 100 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 пациентов, в карантине находятся 4978 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 266 пациентов.