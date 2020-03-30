Москва, , 18:13 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый для всех жителей Москвы, будет действовать до 14 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В оперштабе напомнили, что в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина режим самоизоляции введен «для всех жителей столицы независимо от их возраста».

Жителей столицы призвали максимально сократить пребывание на улице, в том числе отказаться от занятий спортом на открытом воздухе, прогулок с детьми в колясках. Рекомендуется также не ездить на такси к родственникам для покупки им продовольствия, а заказывать для них всё необходимое онлайн.