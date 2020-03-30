Тбилиси, , 18:12 — REGNUM

Все подразделения министерства юстиции Грузии, которые оказывают гражданам необходимые услуги, в том числе публичный и гражданский реестр, дома юстиции и нотариальные бюро останавливаются на 2 дня, заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По ее словам, причиной такого решения стало нарушение рядом нотариусов и помощников нотариусов установленных ВОЗ и минздравом Грузии норм в условиях пандемии коронавируса.

По информации министра, из-за этих нарушений нотариальные бюро не работали 30 марта и не будут работать 31 марта. За эти два дня министерство юстиции разработает и опубликует специальные условия, в которых нотариальные бюро и подразделения минюста смогут продолжить работу и оказание необходимых услуг населению в условиях всеобщего карантина.

Как известно, решением правительства Грузии с 08:00 часов 31 марта в стране вводится всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов будет действовать коменданский час.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/#footer, в Грузии выявлено уже 100 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 пациентов, в карантине находятся 4978 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 266 пациентов.