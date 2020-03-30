Санкт-Петербург, , 18:47 — REGNUM Стационар в Пушкинском районе Петербурга на территории 442-го окружного военного госпиталя ускоренно возводят в связи с коронавирусом. На стройку ссылается городское правительство, перечисляя меры борьбы с инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, первыми строительные работы заметили местные жители, которые сообщили СМИ, что идут они и днем, и ночью без перерыва на отдых с 20 марта. В администрации района петербуржцам заявили, что там «строят инфекционный какой-то корпус», а в Западном военном округе сообщили, что это «обычные, плановые мероприятия капитального строительства».

Теперь, 30 марта, Смольный уточнил, что в Пушкинском районе Минобороны возводит стационарный госпиталь, его первая очередь будет готова уже к 15 апреля, вторая — к 30 апреля.

Сейчас город прорабатывает с Министерством обороны вопрос о том, чтобы для борьбы с коронавирусом задействовать военных медиков, их опыт и мощности.

«В сложившейся ситуации мы переходим на экстремальный режим работы. Сейчас мы должны направить весь наш опыт, знания и ресурсы на то, что чтобы не допустить развития эпидемии в тех масштабах, как в Европе и США», — сказал губернатор Александр Беглов на рабочем совещании городского правительства.

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