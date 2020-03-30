Москва, , 18:05 — REGNUM Граждане России, живущие в столице, обязаны носить с собой документ, который подтверждает их личность. Об этом говорится в Telegram-канале оперштаба Москвы.

«Гражданин РФ обязан носить с собой документ, подтверждающий личность. Таким документом может быть паспорт, свидетельство о рождении (для лиц младше 14 лет), паспорт моряка, дипломатический паспорт, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение беженца, военный билет, служебное удостоверение (для работников прокуратуры), заграничный паспорт, вид на жительство», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все разъяснения, касающиеся лиц, снимающих жильё и не проживающих по прописке, будут даны позднее.