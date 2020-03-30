Тбилиси, , 18:04 — REGNUM

В период карантина, который начнет действовать по всей территории Грузии с 31 марта, грузовые перевозки не прекратятся, заявила вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

По ее информации, в этот период продолжатся как грузовые перевозки внутри страны, так и международные перевозки. Майя Цкитишвили отметила, что движение грузового транспорта не прекращалось и в течение действия карантина в Марнеули и Болниси, который был введен с 23 марта.

Как известно, решением правительства Грузии с 08:00 часов 31 марта в стране вводится всеобщий карантин, а с 21:00 часов до 06:00 часов будет действовать комендантский час.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/#footer, в Грузии выявлено уже 100 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 18 пациентов, в карантине находятся 4978 человек, а в стационарах под наблюдением врачей — 266 пациентов.