Мурманск, , 18:02 — REGNUM Самоизоляция может и должна быть интересной, считают в правительстве Мурманской области. Сегодня на сайте правительства запустили специальный раздел с культурными мероприятиями, доступными онлайн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Не выходя из дома можно посетить филармонию, художественный музей, библиотеку, театр кукол, выставки, концерты, мастер-классы и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня в Мурманской области объявлен режим обязательной самоизоляции, позволяющий выходить из дома для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома, похода в ближайшие магазин или аптеку, а также за обращением в больницу за экстренной помощью.