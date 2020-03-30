Тбилиси, , 18:02 — REGNUM

С 08:00 часов 31 марта в Грузии с целью предотвращения масштабного распространения коронавируса объявляется всеобщий карантин, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге в администрации правительства 30 марта.

«Мы приняли решение о значительном ужесточении ограничительных мер в рамках чрезвычайного положения, и объявляем всеобщий карантин, который начнет действовать с 08:00 часов завтрашнего дня», — заявил премьер.

В период карантина будет запрещено движение всех видов общественного транспорта, в том числе тбилисского метрополитена, как внутри городов и муниципалитетов, так и междугороднего транспорта. В этот период допускается движение только тех транспортных средств, у которых будут специальные пропуска, то есть машины, которые снабжают торговые сети и аптеки, либо автомобили, доставляющие на работу сотрудников продолжающих работать компаний и организаций.

В период карантина разрешено движение легковых автомобилей, в том числе такси, при условии, что в автомобиле, кроме водителя, будет находиться только два пассажира на заднем сиденье.

С 21:00 часов вечера до 06:00 часов утра по всей стране будет введен комендантский час, в период которого будут работать только аптеки.

Напомним, что 21 марта приказом и декретом президента Грузии в стране было объявлено чрезвычайное положение, а 23 марта карантин был введен в Марнеули и Болниси.

По последним данным официального правительственного сайта https://stopcov.ge/ka/#footer, в Грузии выявлено уже 100 случаев заражения коронавирусом.