Рига, , 18:02 — REGNUM За прошедшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 29 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 376. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, 28 человек, заразившихся коронавирусом, проходят лечение в стационаре. Их число выросло на семь человек. У троих болезнь COVID-19 протекает в тяжёлой форме.

Отмечается, что за день проведены 502 анализа, всего обследовано 14 313 человек. За неделю число больных COVID-19 в Латвии прирастало на 8 — 13%, в Литве — на 10−31%, в Эстонии — на 5−25%.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации.