Санкт-Петербург, 30 марта 2020, 18:33 — REGNUM Петербургские власти оповестили жителей и гостей города о необходимости оставаться дома в самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в регионе и соблюдать все меры предосторожности по громкоговорителям, передает корреспондент ИА REGNUM.
Так, в разных частях города жители могли услышать обращение по необходимым мерам, необходимым по недопущения распространения города по автоматизированной системе централизованного оповещения (АСЦО). Кроме того, о мерах оповещали сотрудники правоохранительных органов через мегафон служебных авто.
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