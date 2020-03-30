Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Петербургские власти оповестили жителей и гостей города о необходимости оставаться дома в самоизоляции в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции в регионе и соблюдать все меры предосторожности по громкоговорителям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, в разных частях города жители могли услышать обращение по необходимым мерам, необходимым по недопущения распространения города по автоматизированной системе централизованного оповещения (АСЦО). Кроме того, о мерах оповещали сотрудники правоохранительных органов через мегафон служебных авто.

« Уважаемые петербуржцы и гости города! Для сохранения вашего здоровья и здоровья ваших близких просим оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Соблюдайте личную гигиену, убирайте и проветривайте помещения. При первых признаках недомогания вызывайте врача на дом. За нарушение режима изоляции предусмотрена ответственность — вплоть до уголовной », — говорилось в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выследят нарушителей режима самоизоляции