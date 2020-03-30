Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM Сотрудники многофункционального центра (МФЦ) в Екатеринбурге призвали спасти их от коронавируса. Работники обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

Как передаёт РИА «Накануне», специалисты жалуются, что в центрах не ввели температурного контроля. Также им не выдают одноразовых перчаток, а маски хранятся не стерильно, и на них нет ушных петлей. Кроме этого, центр обслуживает одна уборщица, есть проблемы с проветриванием помещений.

«Мы примем непростое для нас решение об увольнении с рабочих мест в массовом порядке, с целью оградить себя и наши семьи от эпидемии», — указано в тексте обращения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области ввели карантин по коронавирусу. В регионе подтверждено 24 случая COVID-19.

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