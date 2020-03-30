Салехард, , 17:48 — REGNUM Ямал от новой коронавирусной инфекции спасает удалённость от городов-миллионников и низкая плотность населения. Об этом заявил главный врач «Центра медицинской профилактики ЯНАО» Сергей Токарев в интервью телерадиокомпании «Ямал-Регион» 30 марта.

Сергей Токарев отметил, что Уральском федеральном округе более 40 случаев заболевших с COVID-19.

«На Ямале пока ноль подтверждённых случаев. Здесь есть несколько предпосылок. Безусловно, очень даже хороший фактор нам помогает — это наша некая удалённость. Второй момент — эта низкая плотность населения. Вот там, где она ниже, соответственно, возможности для передачи коронавирусной инфекции ниже», — отметил главный врач «Центра медицинской профилактики ЯНАО».

Третий момент, который Сергей Токарев считает немаловажным в профилактике COVID-19, — это относительно молодой, средний возраст населения Ямала.