Салехард, 30 марта 2020, 17:48 — REGNUM Ямал от новой коронавирусной инфекции спасает удалённость от городов-миллионников и низкая плотность населения. Об этом заявил главный врач «Центра медицинской профилактики ЯНАО» Сергей Токарев в интервью телерадиокомпании «Ямал-Регион» 30 марта.
Сергей Токарев отметил, что Уральском федеральном округе более 40 случаев заболевших с COVID-19.
Третий момент, который Сергей Токарев считает немаловажным в профилактике COVID-19, — это относительно молодой, средний возраст населения Ямала.