Брянск, , 17:49 — REGNUM Первое уголовное дело в отношении граждан, нарушивших режим самоизоляции, могут возбудить в Брянске. Об этом 30 марта рассказали на брифинге оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в регионе.

Прокуратура установила, что четверо жителей города, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран, пренебрегли режимом самоизоляции. Проводится проверка, в отношении нарушителей могут возбудить уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа размером от 80 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до одного года. В случае смертельного исхода наказание составляет пять лет лишения свободы, сообщает издание «Брянск Today».

По данным оперативного штаба на 30 марта в Брянской области подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пациенты находятся в Брянской областной инфекционной больнице.