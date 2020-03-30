Москва, , 17:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне коронавируса призвал всех соблюдать меры, предписанные властями, для того, чтобы пережить пандемию COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 30 марта.

«Для нас важно, чтобы здесь не было ни чинов, ни должностей, не положения какого-то. Это требование, которое должны соблюдать все: вице-спикер, известный политик Толстой и рядовой гражданин, бизнесмен и рядовой рабочий, министр и учитель, это касается всех», — заявил Володин.

И самоизоляцию, и карантин, и социальную дистанцию, — требования должны соблюдать все.

«Уважаемые друзья, хотелось бы, чтобы мы с вами прошли эти испытания, не потеряв никого, реально это в наших силах», — подчеркнул он.