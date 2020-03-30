Симферополь, , 17:51 — REGNUM Медицинские учреждения Крыма имеют около трёх с половиной тысяч одноразовых защитных костюмов и более 700 тысяч медицинских масок. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 марта в министерстве здравоохранения РК.

«Всего у нас более 700 тысяч масок, 3,4 тыс. одноразовых защитных костюмов, порядка 46 млн литров рабочих дезрастворов для обработки помещений и 66 тыс. литров — для обработки рук», — отметили в минздраве.

По словам специалистов, дополнительно закуплено ещё 30 тыс. противовирусных одноразовых костюмов первого типа и запланирована закупка еще 100 тыс. защитных костюмов. Кроме того, минздрав РК заключил контракты на поставку 600 тыс. медицинских масок в начале и второй половине апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, более 2,8 тысячи крымчан находятся под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму проверяют медиков, контактировавших с больным COVID-19 врачом