Иваново, , 17:46 — REGNUM Александр Минашкин уволен с должности руководителя управления Роспотребнадзора Ивановской области, главного санитарного врача региона.

Об увольнении сообщил портал Ivanovonews, связав кадровое решение с разрешением выйти на работу врачу-нейрохирургу, инфицированного коронавирусом. Журналисты предполагают также возбуждение уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Ивановской области на данный момент коронавирус подтверждён у девяти человек, в том числе — у врача нейрохирургического отделения Ивановской облбольницы. Отделение больницы было отправлено на карантин, также карантин ввели в реанимации отделения Фурмановской ЦРБ, которое посещал зараженный медик.