Ульяновск, , 17:46 — REGNUM В Ульяновской области по аналогии с Москвой планируют ввести с 31 марта режим самоизоляции всех. Соответствующие изменения будут внесены в указ о режиме повышенной готовности, сообщают местные СМИ.

Ожидается, что режим самоизоляции будет действовать с 31 марта по 5 апреля и коснётся не только пожилых, но и всех жителей Ульяновской области. Предполагается, что жителям региона можно будет выходить из дома за покупкой продовольственных товаров, при необходимости получения экстренной медицинской помощи, для выгула собак и выноса мусора.

Напомним, в Ульяновскую область вернулись свыше 1 тыс. человек, под медицинским наблюдением остаются 675 человек. Госпитализированы с ОРВИ шесть человек из группы риска. Коронавирус подтверждён у одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, С 30 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл домашний режим самоизоляции, будет развернута система контроля за его соблюдением. Жителям столицы можно покидать квартиры только для экстренного обращения к врачам, посещения магазина или аптеки, выгула домашних животных. Работающим москвичам позволено ездить на работу.

Напомним, при первом нарушении режима самоизоляции гражданам грозит штраф в размере до 40 тыс. рублей, должностным лицам — до 150 тыс. рублей, юридическим лицам —до 500 тыс. рублей.