Ново-Огарево, Московская область, , 17:44 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе онлайн-совещания со своими полномочными представителями отдельно обратился к жителям Москвы и Московской области в связи с ограничительными мерами из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Путин напомнил, что в Москве и Московской области для жителей введён режим ограничения и самоизоляции.

«Эта мера оправдана и необходима для огромной, многомиллионной агломерации, которая первой столкнулась с распространением коронавируса. Прошу москвичей и жителей Подмосковья отнестись к этим вынужденным, но абсолютно необходимым шагам, к профилактическим и ограничительным мерам со всей серьёзностью и с полной ответственностью. Речь сейчас о вашем здоровье, о безопасности и жизни тех, кто находится рядом с вами», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел режим полной самоизоляции в столице для всех жителей.